Ilè rivolto a persone fisiche residenti in Italia e ai condomìni. Le risorse disponibili ... Il contributo massimo è di 1.euro per i privati e può arrivare a 8.000 euro per le installazioni ...... rosso, liberali, giallo, e verdi) " aveva disposto l'eliminazione deiper l'acquisto di ... la riduzione di quelli per le elettriche (fino a 4.euro) e l'esclusione delle auto aziendali dagli ...

Bonus 500 euro Carta docente per i precari: NEWS su sentenze e ricognizione supplenze al 31 agosto Orizzonte Scuola

Bonus 500 euro maturità 2024: a chi spetta Studenti.it

Il Bonus Bici è ancora attivo in 207 comuni dell’Emilia Romagna, con contributi economici per l’acquisto di bici elettriche e cargo bike.Completano i simboli il perfido Diaz il Matador e il toro. Questi possono combinarsi per attivare respins e wild. Le 3 funzioni bonus offerte in Wild Toro sono un po’ insolite. Al centro della ...