Bologna | Paganin | «Bravo Motta | ma un giocatore fa la differenza»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le parole di Massimo, ex calciatore del, sull’avvio di stagione della squadra rossoblù. I dettagli Massimoha parlato delal Corriere di. PAROLE – «È la conferma di quanto i rossoblù siano maturati come squadra, trovando una grande risposta al 2-0 iniziale. L’Inter probabilmente ha pagato le energie spese in Europa, ma ilha giocato una buona gara e sta trovando alternative valide nel suo percorso di crescita:sta facendo da tempo un ottimo lavoro, fa giocare la squadra con un’identità precisa e questo aiuta anche quando si fronteggiano momenti difficili in partita Zirkzee? È dura, perché è unatipico. Lo definirei un 9 e mezzo: ha la forza fisica del centravanti, ma ha anche grande ...

Lunga intervista sul Corriere di Bologna all'ex Inter e Bologna Massimo Paganin. I rossoblù, reduci dal pareggio di San Siro, ora dovranno dimostrare di essere in grado di fare punti importanti contro ...Antonio Paganin si è mostrato ovviamente soddisfatto della prestazione dei nerazzurri contro il Benfica in Champions League. Ecco le sue parole ...