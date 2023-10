Bologna | la aggrediscono mentre rientra a casa di notte | due minorenni fermati per violenza sessuale e tentata rapina

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Con l’accusa di, duedi origine tunisina, un 15enne e un 17enne, sono stati arrestati adalla polizia. I due ragazzi avrebbero aggredito, intorno alle 3 del mattino di domenica, una ragazza di circa 23 anni che stavando a, in una traversa dalle parti del Policlinico Malpighi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, prima i due hanno...

...una reazione ci sia stata. Torino che inizia infatti il match col piede giusto, per quello che possiamo definire un vero e proprio "quarto d'ora granata" , in cui i torellialti ...... che hanno raggiunto tre dei responsabili, già in carcere rispettivamente a Palermo,e ... Tre dei malviventila direttrice, mentre il quarto rimane all'esterno. Nel frattempo ...

Correggio: aggredisce il compagno della ex, denunciato Bologna 2000

Poliziotti aggrediti a calci, pugni e morsi da una donna a Bologna. L ... il Resto del Carlino

Solo Milano fa peggio di Rimini per il numero di denunce presentate in sei mesi nella classifica del Sole 24 Ore: preoccupano furti e rapine a negozianti ...Con l’accusa di violenza sessuale e tentata rapina , due minorenni di origine tunisina, un 15enne e un 17enne, sono stati arrestati a Bologna dalla polizia.