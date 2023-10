Blacklight | dove è stato girato il film?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 9 ottobre 2023)in Australia, tra Melbourne e Canberra. Le riprese dell’inseguimento in auto si sono svolte da Parkes Way fino a Black Mountain. Altre scene riprendono una parte della Majura Parkway, il parcheggio della National Gallery of Australia (NGA) e una scena notturna nei pressi di Ainslie Avenue. Come metropoli moderna, Melbourne si adattava perfettamente al tema dele forniva alcune delle ambientazioni perfette per le scene d’azione. La troupe ha utilizzato numerose location interne ed esterne della città e dei suoi dintorni, tra cui la località di Lower Plenty. Inoltre, secondo quanto riportato, “” è il primoad essereall’interno del Melbourne Convention and Exhibition Center come sito di ...