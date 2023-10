BJK Cup Finals 2023 | le convocate dell’Italia | Cocciaretto e Paolini guidano il gruppo azzurro | assente Giorgi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il conto alla rovescia sta per scadere. Sul veloce indoor dello ‘Estadio de la Cartuja’ di Siviglia, andranno in scena ledella Billie Jean King Cup, competizione femminile a squadre di tennis. L’Italia è stata inserita nelD, l’unico tutto europeo, con la Francia, testa di serie numero 4 e vincitrice nel 2019, e la Germania. La capitana della squadra, Tathiana Garbin, ha diramato l’elenco delle giocatriciper la competizione. Formazione quasi al completo, se si fa eccezione per Camilanon inserita nella lista per problemi al piede. Garbin, qjuindi, ha puntato le proprie fiches su Elisabetta, Jasmine, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Le ragazze esordiranno l’8 novembre alle ore 10 contro la ...

Citiamo solo i recenti casi di Matteo Berrettini, ancora non in condizione al Boss Open di Stoccarda, e di Emma Raducanu, che ha saltato la(se non rimandato gli interventi chirurgici) in ...Gli utenti però si sono immediatamente scatenati, e tra i vari commenti c'è stato anche quello di Julien Benneteau , ex tennista e attuale capitano della squadra francese di, che non le ha ...

