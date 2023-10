Biathlon | 7 settimane all’inizio della stagione Francesi a parte | estate tranquilla per tutti Wierer e Vittozzi si annunciano protagoniste

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Mancano meno di cinquanta giorni alla pubblicazione delle prime liste dinzaCoppa del Mondo di, quelle delle gare miste che si disputeranno il 25 novembre a Östersund (Svezia). L’occasione è propizia per ricapitolare quanto accaduto negli ultimi mesi, in maniera tale da preparare il terreno in vista di unadecisamente più ricca rispetto a quella di tante altre discipline invernali. D’altronde, a differenza degli sport di area Fis, l’Ibu prevede Mondiali ogni anno. Dunque, anche nel 2024 verranno conferite medaglie iridate. Ebbene, poco è accaduto nel semestre passato, eccezion fatta per le baruffe di casa Francia. Nel settore maschile si è verificato un ammutinamento degli atleti nei confronti dello staff tecnico, il quale di conseguenza è stato completamente cambiato. Dinamica per certi ...