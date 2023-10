Berlusconi | sbuca un testamento segreto Da non crederci! Chi è l’erede

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Unspeciale, non olografo, firmato da Silvioe sottoscritto in Colombia il 21 settembre 2021, è stato recentemente depositato e pubblicato presso uno studio notarile di Napoli. A rendere nota la vicenda è l’avvocato Erich Grimaldi, procuratore generale dell’imprenditore torinese Marco Di Nunzio. Di Nunzio, 55 anni, residente in Colombia, ha dichiarato di aver avuto un rapporto di amicizia con l’ex premier italiano. La sua candidatura alla presidenza della Regione Lombardia nel 2013 con la lista “Movimento Bunga Bunga” aveva suscitato scalpore, ma fu esclusa per presunte irregolarità, dando origine a un’inchiesta giudiziaria. Cosa c’è scritto Secondo quanto riportato nelavrebbe lasciato a Di Nunzio beni di notevole valore: il 2% delle azioni Fininvest, pari a 26 ...