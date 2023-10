BergamoScienza | Fondazione Artet organizza un dibattito sui rischi e i falsi miti legati alla trombosi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Bergamo. Un appuntamento per accrescere la consapevolezza sulla, sulle sue cause e sui fattori dio, sottolineando l’importanza della prevenzione.– realtà bergamasca impegnata nella promozione della ricerca scientifica riguardo le relazioni fra, emostasi e tumori – si inserisce nel palinsesto dicon un incontro dal titolo ‘Tutta la verità (e qualche falso mito) sulla’. La conferenza, prevista per lunedì 9 ottobre alle 21, si svolgerà al Pala SDF-NXT Station di Piazzale Degli Alpini, a pochi passi dal centro di Bergamo. Ospiti della serata Franco Piovella, specialista in Medicina Interna ed Ematologia, Anna Falanga, direttrice scientifica di, Sara ...