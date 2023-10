Bergamo capitale dell’informatica | in città arriva il festival Hackersgen

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 ottobre 2023), grazie a “”, ildedicato all’innovazione e al digitale. L’appuntamento è per la giornata di sabato 14 ottobre. Dei 105 studenti che parteciperanno, nel corso della rassegna, alle olimpiadi, saranno 3 le donne. Laboratori, aggiornamento, sfide di challenge e molto altro ancora non solo per puntare l’attenzione su questo mondo, ma anche per cercare di rispondere alla domanda, al momento piuttosto inevasa, di figure professionali di questo tipo sia nel mondo delle aziende che della pubblica amministrazione. “Make it happen” sarà lo slogan del: fai sì che succeda nel tuo futuro. Un motto che racchiude un lavoro complesso e continuativo che ha consentito alla ...