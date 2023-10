Benevento | il Comune espone la bandiera d’Israele

... Responsabile Organizzazione ORE 19:00 REVISIONE PNRR ED AUTONOMIA DIFFERENZIATA MEZZOGIORNO ED ENTI LOCALI LE VITTIME SACRIFICALI Floriana FIORETTI Capogruppo PDdiEnzo PACCA .... Ildiespone la bandiera d'Israele in segno di solidarietà per l'attacco portato nel territorio dello Stato ebraico da Hamas. 'I commando che hanno attaccato civili inermi hanno fatto ...

Hortus conclusus, proseguiranno aperture nei week-end – Comune ... Comune di Benevento

Avvocati, pubblicato l'avviso per l'iscrizione alla short list – Comune ... Comune di Benevento

StampaIl Comune di Salerno parteciperà, come tradizione, alla TTG Travel Experience di Rimini, la prestigiosa Fiera internazionale del turismo in programma dall’11 al 13 ottobre. La guida dell’amminis ...Il Comune di Benevento espone la bandiera d'Israele sulla facciata di Palazzo Mosti, in segno di solidarietà per l'attacco portato nel territorio dello Stato ebraico da Hamas.