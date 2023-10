Ben Sulayem e la F1 immaginata dalla Fia | ' 12 squadre e meno gare'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Rappresentare le posizioni della Fia e quelle della Fom, in una formula, è presto detto: su numero die di gran premi, la Federazione, con le parole recenti del presidente Ben, ha una ...

Rappresentare le posizioni della Fia e quelle della Fom, in una formula, è presto detto: su numero di squadre e di gran premi, la Federazione, con le parole recenti del presidente, ha una visione all'opposto rispetto alla postura del detentore dei diritti commerciali . Gli attriti tra l'organo di governo della Formula 1 e chi cura gli aspetti commerciali del ...è certo che alla fine prevarrà il buon senso sull'ingresso del team Andretti in Formula 1 . Nella settimana che ha portato il Circus in Qatar è arrivata la nota ufficiale della FIA che di ...

Stona non poco la posizione dell'organo di governo del campionato del mondo rispetto alla posizione di Liberty Media, un modello a "numero chiuso di squadre" e un ampliamento costante di GP ...Ben Sulayem è certo che alla fine prevarrà il buon senso sull'ingresso del team Andretti in Formula 1. Nella settimana che ha portato il Circus in Qatar è arrivata la nota ufficiale della FIA che di f ...