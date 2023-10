Beautiful | anticipazioni 10 ottobre | Deacon si dichiara a Taylor

(Di lunedì 9 ottobre 2023)10: nella puntata di domani vedremoe Ridge. …Sembra che lo Sharpe abbia proprio dimenticato Brooke!10vuole, ma lei… La Hayes e Ridge sono all’aeroporto per andare da Steffy a Monte Carlo. Con loro c’è, il quale dice alla psichiatra che il loro rapporto è diventato sempre più profondo: praticamente “ci prova”…L’ex moglie dello stilista però, replica che ora deve dedicarsi solo a sua figlia. …”Se son rose fioriranno”? E Sheila che farà? Possiamo già iniziare a dirvi qualcosa!americane: grosse novità per la Carter! No, ...

: Deacon vuole una storia d'amore con Taylor Taylor tornerà in ufficio per concludere dei lavori e verrà raggiunta da Deacon . Lo Sharpe le rivelerà di averla voluta vedere per ...Americane: Taylor prega Thomas di fare attenzione con Hope Taylor ha raggiunto l'ufficio di progettazione e ha stanato Thomas e Hope in uno dei loro momenti intimi . I due ...

