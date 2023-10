(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Hai qualcosa da dirmi? È la tua ultima occasione per dirmela“. Questa è la frase cheLuzzi ha detto a Giuseppedopo i baci di ieri. Una frase che lo ha mandato letteralmente in crisi. Il calabrese, infatti, non ha mai risposto a questa provocazione e si è limitato a chiederle “perché ho fatto qualcosa di male?“. Perchégli ha fatto questa domanda è semplice da capire, dato chein più occasioni durante il corso della giornata si è lasciato andare a commenti spiacevoli in merito al loro flirt. Aprobabilmente sono arrivate le voci che ha messo inGiuseppe, inconsapevole non solo di essere ripreso, ma di convivere con un gruppo di serpi. Qualche sera fa Massimiliano Varrese ha infatti lasciato intendere che...

Il gruppo che sparla di. A puntata conclusa gli animi non si sono affatto placati, tanto ... Poi la frase incriminata: " Ieri ha pianto da sola Non me ne sono, dico la piena verità. ...non ha gradito l'eccessiva presenza di Rosy in cucina la chef italo - cinese si èdi questa insofferenza. Grande Fratello, i primi scontri nella Casa Zona Beauty, Rosy si è scusata ...

Beatrice si è accorta che Garibaldi la prende in giro e gli dà un ultimatum Biccy

Il 'branco' punta ancora Beatrice, Anita: Non mi sono accorta che ... Fanpage.it

Il Grande Fratello VIP è intrappolato in una spirale di disperazione e monotonia. Alfonso Signorini, il carismatico conduttore, naviga in acque tumultuose, combattendo contro l’apatia generale e un re ...Anita contro Beatrice Luzzi: "Non mi sono accorta che piangeva, ma comunque non mi sarei neanche fermata". Il web la critica I dissapori di Beatrice e Giselda Intanto durante la puntata di ieri è ...