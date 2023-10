Beach volley | en plein azzurro nella terza giornata dei Mondiali! Ranghieri Carambula e Lupo Rossi secondi nel girone!

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Poker di vittorie azzurredi gare al Mondiale di Tlaxcala in Messico. L’Italia fa l’enconche si assicurano il secondo posto nel loro girone, mentre Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti si giocheranno tra stasera e stanotte la vittoria della pool. Secondo successo al Mondiale per Alexe Adrianche vincono la partita che valeva il secondo posto e dunque un sorteggio sulla carta meno insidioso per i sedicesimi di finale. Gli azzurri contro gli austriaci Horl/Horst, reduci dal quarto posto di Parigi, non perdono la tramontana dopo aver ceduto ai vantaggi il primo set e vincono 2-1 in rimonta. Primo parziale all’insegna delle emozioni con ...