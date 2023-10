(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ultimadedicata alle, ladelmessicano dicon tre sfide ad alta tensione che riguardano le coppie italiane. Con Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula già certi della seconda posizione, tra stasera e domani notte due coppie azzurre,hanno la possibilità di chiudere al primo posto il girone, mentre in seratauna sorta di spareggio che aprirà le porte alla vincente o direttamente dei sedicesimi di finale o del play-off per entrare nei sedicesimi., entrate in extremis in tabellone al, hanno la ...

Nottata positiva per i colori azzurri in quel di Tlaxcala , Messico, dove si stanno tenendo i Mondiali di2023. Un poker di successi per le quattro coppie italiane impegnate e già ci sono i primi verdetti in vista del prossimo turno. I primi a scendere in campo sono stati Lupo/Rossi che dopo ...Tutto pronto per Bianchin/Scampoli - Ishii/Mizoe , partita della Pool F dei Mondiali di2023 , in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Le azzurre Margherita Bianchin e Claudia Scampoli tornano in campo per conquistare un successo e tenere vive ...

Beach Volley, la vastese Claudia Scampoli ai Mondiali in Messico Zonalocale

Beach volley, Cottafava/Nicolai e Gottardi/Menegatti si giocano il successo nella pool nella quarta giornata del Mondiale. Bianchin/Scampoli: dentro o fuori! OA Sport

È partita con il piede giusto, l’avventura dei due beacher modenesi Samuele Cottafava, e Valentina Gottardi ai Campionati del Mondo di Beach Volley, che sono iniziati nel weekend in Messico, a Tlaxcal ...La squadra rosa del Consorzio sconfigge la UYBA Busto Arsizio per 3-0 (25-21; 25-10; 25-12), tra le mura amiche dell'Allianz Cloud ...