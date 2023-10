Bce | Lega | ' Cipollone candidato ideale per board | buona notizia per Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'excursus accademico e la brillante carriera professionale tra le maggiori e più prestigiose istituzionine come la Banca d'hanno senza dubbio permesso a Pierodi acquisire conoscenze che lo pongono comeper ildella Bce, con l'ulteriore vantaggio di poter garantire continuità con l'ottimo lavoro svolto da Fabio Panetta, indicato dal governono alla presidenza di Bank. Un'ottima scelta per ildella Banca centrale e un motivo di orgoglio per il nostro Paese, che continua a essere rappresentato da personalità autorevoli e di comprovata affidabilità". Così in una nota gli europarlamentari dellaAntonio Maria Rinaldi, ...