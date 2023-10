Bayern Monaco | Dreesen | “Boateng? Sicuri di aver fatto la scelta giusta…”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'a.d. ha motivato aprendo ad altre situazioni, non strettamente sportive: "Abbiamo preso una decisione diversa da quella attesa, ma credo sia quella giusta"

In carriera ha guidato i più grandi campioni, uno su tutti Leo Messi, trionfando insieme a loro nel Barcellona, nele, dal 2016, nel Manchester City, dove ogni giorno è esempio di stile ...Commenta per primo Dopo le sirene spagnole degli scorsi giorni, il direttore sportivo del, Christoph Freund, ha parlato del futuro dell'attaccante tedesco Leroy Sané , rivelando che nelle prossime settimane ci saranno delle trattative per discutere il rinnovo di contratto . ...

Il Milan può perderlo a gennaio: irrompe il Bayern Monaco CalcioMercato.it

Bayern Monaco-Friburgo 3-0, gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Il dolore dei campioni. Non solo il Napoli di Rudi Garcia arranca in classifica nel suo campionato. Gli azzurri (già 9 reti subìte in campionato, 17 i gol fatti) sono distanti 7 ...Prossimo all'accordo con il Bayern Monaco, il nuovo direttore sportivo potrebbe tornare a fare affari con l'Inter a fine stagione ...