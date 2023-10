Il fenomeno in Italia, ha spiegato, riguarda giovani uomini immigrati, ma anche italiani e italiane, "non necessariamente vittime di tratta, ma costretti a lavorare in condizioni servil". Paga ...Noi - spiega- ci associamo al grido del Papa: 'ci sia pace e sia ripristinata la ... in Cisgiordania, che in tutte le altre parti della Terra santa - ricorda il segretario della- quindi, ...

Baturi (Cei), 'ogni sforzo per fine violenze e libertà ostaggi' Agenzia ANSA

Baturi (Cei), in Italia 30-50mila immigrate sfruttate per sesso Tiscali Notizie

Un minuto di silenzio per le vittime dell'attacco di Hamas a Israele. È quanto ha osservato il consiglio comunale di Milano durante la seduta di lunedì 9 ottobre. 'È doveroso esprimere la ...In Italia dalle 30 alle 50mila donne immigrate sono vittime di sfruttamento sessuale. Molte sono giovani che arrivano dall'Africa sub sahariana, ma tante provengono da Est Europa, America Latina, Nord ...