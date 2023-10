Battipaglia | schianto sulla Litoranea | tre feriti in ospedale

Leggi su zon

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un bilancio importante. Durante la giornata di ieri, a, un’automobile si è schiantata contro uno scooter, in prossimità di una curva. Come riportato oggi dal quotidiano “Il Mattino“, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio, nei pressi della zona Spineta. Entrambi i veicoli erano in procinto di girare per seguire la strada. Sembra che la moto stesse effettuando il sorpasso di un’auto, poi avrebbe invaso l’altra corsia andandosi a schiantare contro una Renault Clio. Nell’incidente asono rimasti coinvolti due giovani, entrambi di trent’anni, battipagliesi, i quali erano entrambi sul ciclomotore. I due sono stati accompagnati prontamente all’per accertamenti. Dopo i classici controlli di routine, entrambi hanno avuto il fermo da parte degli infermieri, e ...