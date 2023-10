“Basta | io me ne vado” Silvia Toffanin senza parole | l’ospite se ne va davvero Tutti sorpresi

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Aveva annunciato ironicamente di aver chiuso bottega nel corso di un’ospitata a Domenica In, nello studio di Mara Venier, ma a quanto sembra le cose sarebbero del tutto cambiate per Amanda Lear. È stata ospite diin quel di Verissimo. News della sua vita e anche sul piano sessuale. Un’icona come lei non ha paura di nulla, nessun imbarazzo, mai. Il fascino di Amanda Lear e di altre grandi sta pure in questo. L’unica nota buia nell’intervista concessa aè stata sfiorata parlando della vecchiaia, sempre in agguato. Eppure lei non demorde, standing ovation a Verissimo.sorpresa, cosa ha detto la sua ospite a Verissimo “Invecchiare è brutto ed è una ingiustizia. Però, dobbiamo accettarlo e non serve a niente rifiutarsi. La cosa ...