(Di lunedì 9 ottobre 2023) Dopo la secondasono quattro le squadre ancora a punteggio pieno nella Serie A1 di. La Virtus Bologna ha vinto comodamente nell’anticipo contro Brescia, ma la copertina è tutta per una strepitosa Reyer Venezia, che ha fatto suo ilcontro il Famila Schio. In testa ci sono anche San Martino di Lupari e Campobasso, da segnalare anche la prima vittoria di Milano, al ritorno nella massima serie dopo trent’anni. Andiamo a vedere quali sono state ledi questo turno di campionato. Carlotta: Brescia è stata travolta dalla corazzata Virtus nell’anticipo, ma questo non ha fermato il talentoclasse 2005 e punto di riferimento delle nazionali giovanili. Prestazione di altissimo ...

... dai senior maschili in D2 alle ragazze in C, dagli Under 19 a ben due squadre Under17, dall'Under 15 e 17all'Under 14 maschile finendo con due squadre Under 13 maschili e una ...... in preparazione del campionato di serie B che scatterà domenica 15, la PFV è stata sconfitta con il risultato di 68 - 45 dalBiellese, prossima avversaria in campionato. Le ...

Lega Basket Femminile, 31 anni dopo Milano torna a vincere in Serie A1 MilanoToday.it

Basket femminile, le migliori italiane della 2 giornata di A1. Fassina domina il derby veneto, Zanardi si mette in luce OA Sport

Dopo la seconda giornata di andata si forma un terzetto in vetta al campionato di Serie B Femminile. A punteggio pieno, infatti, rimangono Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius e Mercede Alghero.Nonostante il movimento cestistico femminile maceratese si stia espandendo, con la recente creazione di una squadra senior dopo solo 5 anni di attività (di cui 2 sospesi dalla pandemia) e le tesserate ...