Basket | Achille Polonara si opererà per rimuovere una neoplasia testicolare

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre,verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di unariscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero”. Un comunicato di sole 36 parole, ma che dice tutto., uno dei giocatori più significativi della storia delitaliano recente, domani si sottoporrà a un intervento chirurgico perun tumore ai testicoli. Il tutto dopo un’estate che, a livello di Nazionale, è stata difficilissima sotto numerosi punti di vista. In campionato era riuscito proprio ieri, contro Varese, a ingranare una marcia di buon livello con 10 punti in 22 minuti. In ...