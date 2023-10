Basciano ricoverato in ospedale smentisce le corna a Sophie e rompe il silenzio | “Prego per il mio riposo”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Alessandroile parla della rottura conCodegoni, smentendo di averla tradita e chiedendo rispetto per la sua famiglia postando una fotografiainil: niente, il post dall’Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Alessandro Basciano rompe il silenzio dopo l'annuncio della rottura ... Isa e Chia

Basciano ricoverato in ospedale smentisce le corna a Sophie ... Blog Tivvù

Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far ...Successo per l'iniziativa del rapper che, quando è tornato a casa dopo otto giorni di ricovero, ha lanciato un importantissimo appello sui social ...