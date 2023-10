Barzagli sicuro | «Inter la più forte ma deve dimostrarlo con lo Scudetto!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023)non si limita a vedere un’da Scudetto e alza ulteriormente l’asticella per Inzaghi. L’ex difensore italiano,venuto come ospite a “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, non ha dubbi sul potenziale nerazzurro e allarga gli orizzonti stagionali NON SOLO SCUDETTO – La Serie A sta regalando le giuste emozioni anche ad Andrea: «La cosa bella è che c’è un campionato molto aperto, rispetto all’anno passato in cui il Napoli ha strameritato. Ci possono essere più di due-tre squadre che si contendono lo Scudetto. Per non parlare della lotta per i posti in Europa. Mi sembra un bel campionato, finora. Penso che l’sia la squadra sulla carta più. Ha perso cinque punti importanti in casa, in maniera strana, con qualche disattezione di ...