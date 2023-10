Bari | ufficiale l’esonero di Mignani | Pasquale Marino in pole per sostituirlo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilha ufficializzatodi. Finisce qui l’avventura del tecnico che aveva condotto i biancorossi fino alla finale playoff per la Serie A, persa contro il Cagliari al 90? con il gol di Pavoletti. Il motivo è stato il deludente avvio di stagione con una sola vittoria, alla seconda giornata contro la Cremonese, ben sette pareggi e una sconfitta. Un totale di 10 punti per una insufficiente 12ª posizione, a tre punti dalla zona playoff, ma con solo 4 di margine su quella playout. Inizia ora la ricerca del nuovo allenatore, che vedeinposition. Ecco il comunicato del club: SSCcomunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Michele. Al tecnico di Genova va ...

Al tecnico ligure è stato fatale l'avvio complicato in campionato con i pugliesi, con i biancorossi che ... La posizione di Michele Mignani, tecnico dei biancorossi dal 1° luglio 2021, è stata fortemente in bilico