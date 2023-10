Bari | UFFICIALE il nuovo allenatore

'La SSCcomunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore responsabile della prima ... si legge nella notadella società biancorossa. ......seguire in diretta tv su Rai 2 (a partire dalle ore 11.30) e in streaming sul sitodella ... nel quale la FIGC ha candidato come sedi di gara le città di, Bologna, Cagliari, Firenze, ...

Bari, ora è ufficiale: esonerato Michele Mignani BariToday

UFFICIALE - Bari, tutto confermato: i De Laurentiis esonerano Mignani Tutto Napoli

Il giovane classe 2001 ha infatti disputato con il Bari in cadetteria la stagione conclusasi lo scorso maggio.Bcc Tecbus Castellana Grotte, la preseason si chiude con l’1-3 di Taranto Prestigioso risultato in trasferta nell’allenamento congiunto con la Gioiella Prisma Taranto per i gialloblù di coach Cruciani ...