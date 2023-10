Bari | esonerato l’allenatore Calcio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilha. Michele Mignani che aveva condotto i galletti dalla serie C a dieci secondi dalla serie A paga un avvio di campionato che vede i galletti in notevole ritardo rispetto al vertice della classifica del campionato didi serie B. Successore di Mignani dovrebbe essere Pasquale Marino, tecnico di grande esperienza in serie B ed anche in serie A. L'articolo proviene da Noi Notizie..

'La SSCcomunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Michele Mignani. Al tecnico di Genova va un sentito ringraziamento per la professionalità ...Ilhal'allenatore. Michele Mignani che aveva condotto i galletti dalla serie C a dieci secondi dalla serie A paga un avvio di campionato che vede i galletti in notevole ritardo rispetto ...

Una vittoria in 9 gare, il Bari esonera Mignani: è fatta per Pasquale Marino La Gazzetta dello Sport

Bari, ora è ufficiale: esonerato Michele Mignani BariToday

Il Lecco ha esonerato Luciano Foschi ed è pronto a sostituirlo con Marco Zaffaroni. La trattativa è ben avviata e mancano solo gli ultimi dettagli per la firma. Zaffaroni, artefice della salvezza del ...E si cambia anche a Lecco, dove è stato annunciato l’esonero di Luciano Foschi ma non ancora il nome di chi prenderà il suo posto. L’allenamento di oggi è stato per ora affidato ad Andrea Malgrati, il ...