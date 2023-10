Barbie | la scena che lo studio voleva eliminare | svelata da Greta Gerwig

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha svelato qual è ladiche lo: si tratta di”I’m Just Ken”, la sequenza in cui il personaggio di Ryan Gosling e gli altri Ken cantano e ballano e che è diventata un tormentone sui social dall’uscita del film. Durante il suo Screen Talk al BFI London Film Festival di domenica, ha rivelato che le è stato chiesto in una “grande riunione” se lafosse necessaria. “Nella sceneggiatura c’era scritto: ‘E poi diventa un balletto da sogno e risolvono la questione attraverso la danza‘”, ha detto laparlando con il creatore di “Succession” Jesse Armstrong. “C’è stata una grande riunione che diceva: “Hai bisogno di questo?”. E io ho detto: ‘Tutto in me ne ha bisogno’. E loro: ‘Cosa vuoi ...

...il timore che il pubblico non cogliesse l'ironia dellae pensasse che non c'entrasse niente con il resto del film, il risultato - come sappiamo - è andato oltre le più rosee aspettative.......inserite in, come ad esempio il momento che la bambola Mattel interpretata da Margot Robbie condivide nel Mondo Reale con una donna alla fermata dell'autobus. Per la regista quella...

Da Barbie a Lamù, la passione cosplayer va in scena a Romics XXXI Agenzia askanews

Barbie, cosa ne pensa Mattel della scena in cui Barbie prende in ... Everyeye Cinema

Barbie ha visto un grande successo di pubblico e critica e la regista ha spiegato di essersi nascosta in sala per assistere al film.(Cinematographe.it) News Cinema Greta Gerwig ha già rivelato in passato di aver lottato per preservare alcune delle scene inserite in Barbie, come ad esempio il momento che la bambola Mattel ...