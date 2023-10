Barbara d’Urso in vacanza a Parigi | il look tacchi e minigonna infiamma il web I fan | “Che gambe!”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola!colpisce i fan con i suoisfoggiati a. Ebbene sì, se Barbarella quando conduceva Pomeriggio 5 veniva criticata per le sue smorfie e per i personaggi stravaganti che ospitava, da quando ha lasciato Mediaset sembra mancare a tutti. E non solo! Carmelita conquista il pubblico con il suo stile e i suoisempre super azzeccati. La conduttrice forse aveva già questo modo di vestire, ma doveva adattarsi alle direttive del programma. Ora che sta viaggiando per l’Europa, sembra più libera e serena e ci mantiene sempre ...