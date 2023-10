Bambina di 12 anni rischia la vita per una sigaretta elettronica | Coma e lesione polmonare

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Oggi Notizie Una storia preoccupante ci arriva da Belfast, dove unadi 12è stata portata d'urgenza in ospedale dopo aver utilizzato una. La mamma della piccola ha deciso di condividere questa difficile esperienza per mettere in guardia altre famiglie sui potenziali pericoli dello svapo. La domenica sera che ha cambiato tutto Era una normale domenica sera e la piccola si stava preparando per andare a letto quando ha iniziato a sentirsi male. I genitori hanno pensato che fosse un normale malessere dovuto al cambiamento delle temperature, ma la situazione è peggiorata in modo allarmante. Laha iniziato a tossire in modo preoccupante e, soffrendo di asma, la mamma le ha somministrato l'inalatore e il nebulizzatore. Il peggioramento e il ricovero in ...