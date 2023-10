Bake Off Italia 2023 | Dany dopo l' eliminazione | «Se potessi ritornare indietro»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Venerdì 6 ottobre è toccato acongedarsi daOff. La sua avventura è durata poco più di un mese e in questo lasso di tempo si sono instaurate delle buone amicizie, è stata fatta un'esperienza nel mondo della pasticceria e tanto altro ancora. Archiviata questa parentesi, la genoveseMazzarello è stata intervista a Tvpertutti facendo una sorta di bilancio dell'avventura vissuta. L'ex concorrente inoltre, ha avuto modo di parlare anche di sé, svelando quali sono i suoi dolci preferiti, che progetti ha in cantiere e tanto altro ancora. Intervista aMazzarello diOffBenvenuta a Tvpertutti. Come vanno le cosela parentesi aOff ...