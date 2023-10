Avellino | vince 100mila euro con un biglietto da 2 euro

Su Sky Calcio e NOW Tv, invece, gli altri incontri in programma in questo 9 ottobre: da Arezzo - Cesena a Gubbio - Carrarese, passando per Fermana - Perugia e- Potenza. Piero Braglia ...... il Savoia rimonta e: Imbimbo al 75' e Wissam al 92' regalano i tre punti ai biancoscudati. Nel Girone B, il Santa Maria la Carità deve arrendersi sul campo della Virtus. Bravaccini ...

MATTEO LAGANA' ANCORA DA MVP, PIELLE VINCE CONTRO ... Reggio a Canestro

Eccellenza, Girone B: la Virtus Avellino vince ed è prima in classifica! LaNostraVoce

Serie C girone C 7° giornata: Avellino-Potenza al Partenio Lombardi, fischio di inizio alle 20.45. Presentazione, squalificati, infortunati e probabili formazioni di Pazienza e Colombo ...La dea bendata torna a far visita alla città di Avellino. La vincita a cinque zeri è stata centrata alla tabaccheria Corbello di via Piave dove, questa mattina, un cliente ...