Autismo | Iss | nuova linea guida diagnosi e cura | 27 raccomandazioni

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Pubblicata, dall'Istituto superiore di Sanità, unasullae il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti. Il documento prevede 27e una indicazione di buona pratica clinica che gli esperti - professionisti e familiari di persone autistiche - hanno formulato sulla base della letteratura più aggiornata e della loro esperienza professionale e personale. Il testo pubblicato riporta lesu quegli interventi diagnostici che non erano regolati dalle lineeprecedenti, e terapeutici, sia farmacologici che abilitativi e riabilitativi, da potenziare nella pratica clinica. "Gli interventi raccomandati ora saranno pienamente esigibili - dichiara Maria ...

