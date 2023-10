Attacco Israele | Tajani | Violenza mai vista in storia recente

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Ci sono timori di un'escalation, però stiamo lavorando per impedire che ciò avvenga. Stiamo sostenendo tutte le iniziative" per "evitare che ci sia un allargamento dello scontro al di là dei confini ...

Francia, Germania, Austria e Regno Unito hanno deciso di aumentare il presidio di scuole, istituzioni e luoghi di culto ebraici in risposta all'di Hamas a. Il ministro degli Interni ...Come da attese, corrono in apertura di seduta i titoli legati al settore della difesa e dell'energia , dopo che nel weekend Hamas ha sferrato il peggiordegli ultimi 50 anni contro, causando almeno 700 morti e decine di ostaggi, mentre la risposta di Tel Aviv ha provocato oltre 400 morti con bombardamenti su Gaza. I migliori titoli del ...

Alessandria d'Egitto, due turisti israeliani uccisi in un attacco Sky Tg24

Attacco a turisti Israele ad Alessandria d'Egitto, 2 morti Agenzia ANSA

Le autorità di Theran: l'Iran non è stato coinvolto nell'attacco compiuto dai militanti di Hamas nel sud di Israele. Sosteniamo con forza e ...L’Associazione Italiana Amici dell’Università di Gerusalemme esprime la più ferma condanna per il feroce attacco dei terroristi Hamas e piena solidarietà alla popolazione e allo Stato d’Israele e ripo ...