Atp Shanghai | rivivi la diretta | Sonego e Arnaldi fuori al terzo turno

Lorenzo Sonego saluta l'di. Dopo la rimonta su Tiafoe, nel terzo turno del Masters 1000 cinese il torinese va ko contro il cileno Nicolas Jarry (6 - 7, 2 - 6). Eliminato anche il ligure Matteo Arnaldi , ko in ...Sinner - Shelton è un match valido per gli ottavi di finale del torneoMasters 1000 di: orario, notizie, pronostici, tv e streaming. L'appetito, si sa, vien mangiando. E Jannik Sinner , di fame, ne ha ancora tanta. L'azzurro aha ottenuto il pass ...

In palio i quarti di finale del torneo di Shanghai per la parte bassa del tabellone: in campo Sinner, Ruud e Hurkacz ...Jannik Sinner continua a vincere. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo, si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai battendo in tre set in… Leggi ...