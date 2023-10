Atp Shanghai | in campo oggi Sonego e Arnaldi | programma | orario | diretta tv

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lorenzoe Matteoin, 9 ottobre 2023, per il terzo turno del Masters 1000 Atp di2023. Entrambi giocheranno sulnumero 3, come terzo e quarto incontro. Ilinizia alle 6.30 italiane e la sfida trae il cileno Nicolas Jarry è prevista verso le 11. A seguire il match tra Arnadi e lo statunitense J.J. Wolf. Le partite potranno essere seguite insu Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), e in streaming mediante le due piattaforme Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

