Atp Shanghai | in campo oggi Sonego e Arnaldi | programma | orario | diretta tv

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lorenzoe Matteoin, 9 ottobre 2023, per il terzo turno del Masters 1000 Atp di2023. Entrambi giocheranno sulnumero 3, come terzo e quarto incontro. Ilinizia alle 6.30 italiane e la sfida trae il cileno Nicolas Jarry è prevista verso le 11. A seguire il match tra Arnadi e lo statunitense J.J. Wolf. Le partite potranno essere seguite insu Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), e in streaming mediante le due piattaforme Sky Go e NOW. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

148, battuto in poco meno di un'ora e mezza. 2 minuti faè il secondo match dello swing asiatico per Jarry che ha giocato l'500 di Pechino, perdendo nei quarti contro Zverev dopo ...... che dopo il trionfo a Pechino ha battuto Baez in rimonta a, continua a far parlare di sé ... proietterei in classe la finale del torneodi Pechino, vinta da Jannik Sinner su Daniil ...

Sonego-Jarry tra poco LIVE su Sky Sport Uno Sky Sport

Atp Shanghai 2023, Sonego e Arnaldi in campo oggi: orario, dove vederlo in tv Adnkronos

Il torinese sfida il cileno per conquistare un posto negli ottavi di finale. Più tardi in campo anche Arnaldi, impegnato contro Wolf ...Leggi su Sky Sport l'articolo Sonego-Jarry all'ATP Shanghai, il risultato in diretta live. A seguire Arnaldi-Wolf ...