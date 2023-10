Atp Shanghai 2023 | Sonego eliminato al terzo turno da Jarry

L'azzurro sconfitto in 2 set Lorenzo Sonego esce di scena al 3° turno del torneoMasters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurro, numero 59 del mondo, cede al cileno Nicolas Jarry, numero 22 del rankinge del seeding, con il punteggio di 7 - 6 (...Il n°22 al mondo trova così Diego Schwartzman agli ottavi di finale dell'Master 1000 di. I due si sono già sfidati in quattro occasioni, con il tennista argentino che si trova avanti 3 ...

Il tennista torinese, tifosissimo della formazione granata allenata da Ivan Juric, si è infatti arreso - nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai - al cileno numero ... numero 10 del ...Wildcard Diego Schwartzman knocked world No 8 Taylor Fritz out of the Shanghai Masters in a thrilling third-set tiebreaker on Monday, with top seed Carlos Alcaraz looking to claim a spot in the final ...