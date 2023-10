ATP Shanghai 2023 | Matteo Arnaldi cede in tre set a J J Wolf dopo quasi tre ore di gioco

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Niente da fare per. Il nostro portacolori (n.42 del ranking) deve arrendersi all’americano J.J.(n.51 ATP) nel terzo turno del Masters1000 di(Cina). Sul cemento cinese lo statunitense si è preso una rivincita,che a Pechino l’italiano lo aveva sconfitto piuttosto nettamente. Una sfida molto intensa, decisa in favore disullo score di 2-6 6-3 7-6 (4). Il tennista degli States, quindi, approda agli ottavi di finale dove affronterà il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il francese Ugo Humbert. Nel primo setè costretto a fronteggiare due palle break nel quinto game, per via di una seconda di servizio troppo morbida. Bravo il ligure a tenere botta e a cancellare le due chance all’avversario. Sui punti ...