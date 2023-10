Atp Shanghai 2023 | Arnaldi e Sonego eliminati | resta in corsa solo Sinner

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Giornata negativa per l’Italia del tennis al torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari), dove tra gli azzurriinJannik. Escono di scena al 3° turno sia Matteosia Lorenzo. Il 22enne di Sanremo, numero 42 del mondo, cede al 24enne statunitense JJ Wolf, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (7-4), dopo due ore e 45 minuti di battaglia.gioca una partita di grande solidità in avvio dominando il primo set e volando 3-2 con ben 6 palle break per il 4-2 nel secondo parziale, qui subisce 4 game di fila e cede il 2° set. Grande equilibrio nel set decisivo dove l’azzurro parte bene sul 2-0 ma subisce il rientro del ‘capellone’ di Cincinnati, ...