Atp di Shanghai | Sonego e Arnaldi oggi in campo | obiettivo passaggio del turno

(Di lunedì 9 ottobre 2023)– Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi in campo oggi, 9 ottobre 2023, al Masters 1000 Atp di Shanghai 2023. Entrambi giocheranno sul campo numero 3, come terzo e quarto incontro. Il programma inizia alle 6.30 italiane e la sfida tra Sonego e il cileno Nicolas Jarry è prevista verso le 11. A seguire il match tra Arnaldi e lo statunitense J.J. Wolf. Le partite potranno essere seguite in diretta su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), e in streaming mediante le due piattaforme Sky Go e NOW. (Adnkronos)

Atp Shanghai 2023, Sonego e Arnaldi in campo oggi: orario, dove vederlo in tv Adnkronos

