Atp di Shanghai | Sonego e Arnaldi fuori L’Italia resta con Sinner | domani in campo

(Di lunedì 9 ottobre 2023)– Giornata negativa perdel tennis al torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari), dove tra gli azzurriin corsa solo Jannik. Escono di scena al 3° turno sia Matteosia Lorenzo. Il 22enne di Sanremo, numero 42 del mondo, cede al 24enne statunitense JJ Wolf, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (7-4), dopo due ore e 45 minuti di battaglia.gioca una partita di grande solidità in avvio dominando il primo set e volando 3-2 con ben 6 palle break per il 4-2 nel secondo parziale, qui subisce 4 game di fila e cede il 2° set. Grande equilibrio nel set decisivo dove l’azzurro parte bene sul 2-0 ma subisce il rientro del ‘capellone’ di Cincinnati, più in ...

(CINA) - Ben Shelton scatenato. Il 21enne tennista statunitense, uno dei più apprezzati nel corso dell', ha disputato in data odierna (9 ottobre) il match di doppio con il polacco Hubert Hurkacz , uscendo tuttavia sconfitto nel match contro il duo Hijikata - Norrie . Il ko è però passato ...Urlo liberatorio e braccia al cielo per Humbert, che non vinceva due match consecutivi in un main drawda Wimbledon e avanza agli ottavi dove troverà l'uomo con il muso del lupo stilizzato sulla ...

Carlos Alcaraz, seppur con un po' di fatica, è riuscito a piegare la resistenza di un ottimo Daniel Evans. Lo spagnolo (n.2 del mondo) si è imposto per 7-6 (1) 6-4 contro il britannico (n.33 del ranki ...Il gesto del 21enne statunitense, prossimo rivale dell'altoatesino all'Atp cinese, stupisce tutti: cosa è successo ...