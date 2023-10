Atalantamania | Gasperini non può fare a meno dei titolari | che delusione Scamacca!

Tanto che la squadra diha, per tre volte, 'rischiato' vittoria e sorpasso: clamorosi i due errori sotto porta di Zappacosta e Koopmeiners, bella la parata e la conseguente traversa su ...La panchina lunga dell'Atalanta, grazie al mercato estivo, potrà aiutare mistera gestire al meglio questo turnover: domenica c'è la Juve, giovedì lo Sporting Lisbona.

Atalantamania: con la Juve 2 punti persi, con lo Sporting sarà più dura! Calciomercato.com

Atalantamania: non è De Ketelaere il colpo dell'estate! Calciomercato.com

Ancora una volta, la maledizione dell'assenza di Immobile ha colpito l'Atalanta, che è caduta sotto i colpi degli altri 11 biancocelesti. A nulla è valsa la super rimonta che le ha permesso di riaprir ...Con una continuità disarmante. E no, non è Charlese De Ketelaere, che sicuramente sta rinascendo con mister Gasperini, ma ancora non riesce a essere sempre decisivo.Chi lotta su ogni palla e ha nei ...