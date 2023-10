Atalanta | che spreco | rimonta due reti alla Lazio | ma incassa il ko nel finale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’conclude il primo tour de force della stagione con una sconfitta all’Olimpico contro la. In un modo che per certi aspetti ha ricordato la sconfitta di Firenze con cui aveva iniziato questo filotto: i due ko per certi versi sono simili (un rilassamento di troppo dopo il pareggio ritrovato), per altri per niente uguali (il tipo di approcciogara, allora più che discreto, qui pessimo), ma il risultato è il medesimo. Un 3-2 che lascia non poco amaro sulle labbra, con la consapevolezza di avere le capacità di portare a casa in entrambe le occasioni almeno un punto contro dirette concorrenti e invece la Dea si deve accasciare, leccare le ferite e riflettere sulle proprie défaillances. A meno di tre giorni di distanza dtrasferta di Lisbona, Gasperini decide di mantenere l’ossatura di difesa e ...