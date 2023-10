Atalanta battuta | rinascita Lazio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La decidono Pedro e Vecino ma la scossa arriva da Castellanos, Rovella, Guendouzi e Isaksen. All'Olimpico finisce 3-2 per la, l'rinvia i sogni di gloria ma conferma la propria candidatura ai posti della prossima Champions. Sfida avvincente, ben arbitrata dal solito Orsato che tiene la gara in pugno col metro europeo, lasciando giocare il più possibile consentendo a 40.000 tifosi di godersi lo spettacolo. Il caldo estivo finisce per penalizzare di più gli ospiti che avevano avuto un giorno in meno di riposo dopo la trasferta di coppa a Lisbona, anche la banda di Sarri ha accusato la stanchezza dopo una partenza sprint. Stavolta l'aiuto decisivo è arrivato dalla panchina, il 2-0 firmato dall'autorete di De Katelaere su angolo di Luis Alberto e dal primo gol del argentino Castellanos (assist di un Felipe sempre più ombra di se stesso) aveva ...