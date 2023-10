Asseprim | IA e imprese

(Di lunedì 9 ottobre 2023): IA, ledei servizi professionali ci credono e investono Il presidente diUmberto Bellini: “Le nostreutilizzano l’intelligenza artificiale e si stanno sempre più orientando a integrarla nel proprio business. Ne parleremo il 18 ottobre, per condividere best-practice e capire opportunità e criticità” L’82% delledei servizi ritiene importante implementare soluzioni di IA per il proprio business, rispetto al 54% generale del terziario. Inoltre, il 70% didei servizi si ritiene informato sul tema, a fronte del 48% di media generale delledel terziario. È quanto emerge, nell’elaborazione dei dati sui servizi alle, dall’indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sull’impatto ...

