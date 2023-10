Assedio totale su Gaza Parte la controffensiva israeliana

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il governo israeliano ha annunciato oggi, lunedì 9 ottobre, un drastico “” sulla Striscia di, comeper l’assalto subito sabato, quando un gruppo di milizia speciali di Hamas si sono incuneati nel territorio israeliano aprendo il fuoco contro i civili e rapendo dozzine di persone. È quasi limitante parlare di azione terroristica, perché l’operazione asimmetrica – come spiegato nella sua radiografia dal generale Cuzzelli – è stato un reale atto di guerra. L’attacco più violento dalla guerra dello Yom Kippur, il più alto numero di ebrei morti in un singolo evento dai tempi dell’Olocausto. Secondo i resoconti, almeno 700 persone tra civili e militari israeliani sarebbero stati uccisi – tra lo icipanti al festival “Supernova”, dove le vittime, tutti giovanissimi, ...

Al terzo giorno di guerra continuano ad arrivare razzi da Gaza su Israele e combattimenti sono in corso nel sud con i terroristi infiltrati. L'aviazione dello Stato ebraico ha colpito circa 800 ......palestinese in attesa del riesame dei programmi di assistenza già messi in campo per undi ... Ore 12.30completo a Gaza: 'Stop a cibo, luce e acqua' I l ministro della Difesa israeliano ...

