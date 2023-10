Assedio totale su Gaza | mobilitati 300 mila riservisti Raid anche nel Sud del Libano | La diretta

Al terzo giorno di guerra continuano ad arrivare razzi da Gaza su Israele e combattimenti sono in corso nel sud con i terroristi infiltrati. L'aviazione dello Stato ebraico ha colpito circa 800 ...09 ott 14:51 Media: oltre 10 britannici morti o dispersi in Israele Sono più di 10 i cittadini britannici morti o dispersi in Israele dopo gli attacchi di Hamas. Ne dà notizia Sky News . L'emittente ...

Il ministro della Difesa israeliano ha ordinato “l'assedio totale” di ... Agenzia askanews

Guerra Israele-Hamas: la difesa di Tel Aviv "assedio totale" a Gaza L'Identità

Ad agosto l'analista Yigal Carmon aveva scritto un articolo premonitore sullo scoppio della crisi in Israele. Il ruolo dell'Iran e la "war room congiunta della resistenza" ...Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato di aver ordinato l'assedio totale di Gaza. L'Idf recluta 300 mila riservisti. Mentre Netanyahu tratta per un governo di emergenza.