Assedio totale a Gaza | Israele pronto all' invasione | richiamati 300mila riservisti

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha ordinato 'l'' di Gaza: 'Niente elettricità, niente cibo, niente carburante'. Interrotte anche le forniture d'acqua. Hamas ha minacciato di ...Inoltre, Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato l'a Gaza . con lo stop definitivo a elettricità , gas , benzina e cibo . E se l' Iran dichiara apertamente di ...

Oltre 900 morti in Israele, assedio totale nella Striscia di Gaza. Netanyahu, 'abbiamo solo cominciato a colpire Hamas ... Agenzia ANSA

L’interrogativo non riguarda solo l’Italia, bensì tutti i maggiori paesi occidentali; eppure tocca in modo particolare il nostro paese per la sua tradizione di ambiguità nella politica mediterranea. I ...Israele stringe Gaza in un assedio totale e si prepara ad entrare nella Striscia con l'aiuto dei 300'000 riservisti richiamati nelle ultime 48 ore. Mentre anche al confine nord sale la tensione con gl ...