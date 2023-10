Aspettando Halloween | Beetlejuice

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è alle porte, per questo motivo abbiamo scelto di accompagnarvi fino al 31 Ottobre con questa rubrica che, una volta a settimana, vi consiglierà un nuovo modo per sentire l’atmosfera della festa più spaventosa dell’anno.Per il nostro primo appuntamento ci addentriamo nel mondo del cinema, parlando di un film dell’amatissimo Tim Burton che dalla fine degli anni ’80 divertente tantissimo grandi e piccini sempre mantenendo la firma creepy del regista:, qualche informazione Come già detto,è un film diretto da Tim Burton e pubblicato nel 1988. L’opera ha vinto l’Oscar per i Migliori Costumi nel 1989 ed è stato acclamato da pubblico e critica, tanto da aver portato al rifacimento della storia per altri media.Chi non ricorda il film con protagonista Michael Keaton, ...